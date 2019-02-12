Госдума приняла закон, запрещающий взыскания с социальных выплат
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Данная мера позволит исключать ситуации, когда судебные приставы ошибочно блокируют счета с пенсиями.
Государственная дума РФ приняла поправки к закону "Об исполнительном производстве", которые исключают возможность взыскания с социальных выплат.
— Закон гарантирует неприкосновенность имеющих социальное назначение доходов от обращения их к взысканию в ходе исполнительного производства. Для приставов станут недоступны, в частности, алименты, пенсии по потере кормильца или выплаты пострадавшим от ЧС, — говорится в сообщении на официальном сайте Госдумы.
Председатель ГД Вячеслав Володин подчеркнул, что принятыми поправками "чётко прописывается механизм, когда каждое поступление социального характера будет обозначено в банковской системе, чтобы защитить подобные выплаты от взысканий".