Госдума приняла закон, запрещающий взыскания с социальных выплат

Данная мера позволит исключать ситуации, когда судебные приставы ошибочно блокируют счета с пенсиями.

Государственная дума РФ приняла поправки к закону "Об исполнительном производстве", которые исключают возможность взыскания с социальных выплат.

— Закон гарантирует неприкосновенность имеющих социальное назначение доходов от обращения их к взысканию в ходе исполнительного производства. Для приставов станут недоступны, в частности, алименты, пенсии по потере кормильца или выплаты пострадавшим от ЧС, — говорится в сообщении на официальном сайте Госдумы.