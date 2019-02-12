Авторы "Игры престолов" сообщили о смерти ещё одного из героев сериала

Шоураннеры "Игры престолов" сообщили о том, что кот Сир Царапка умер. Об этом стало известно из интервью EW .

Оказалось, что животное убили. Это сделала Серсея Ланнистер, которую в сериале сыграла британская актриса Лина Хиди. Известно, что Серсея ненавидела кличку "Сир Царапка", поэтому не могла позволить ему жить. В итоге девушка выдумала для него казнь, которая была настолько жестокой, что авторы шоу не смогли её показать.