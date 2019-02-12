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Опубликовано 12 февраля 2019, 15:42

Авторы "Игры престолов" сообщили о смерти ещё одного из героев сериала

Фото: &copy; HBO

Фото: © HBO

Согласно опубликованной информации, Сира Царапки не стало из-за действий Серсеи, которая убила кота.

Шоураннеры "Игры престолов" сообщили о том, что кот Сир Царапка умер. Об этом стало известно из интервью EW.

Фото: © HBO

Фото: © HBO

Оказалось, что животное убили. Это сделала Серсея Ланнистер, которую в сериале сыграла британская актриса Лина Хиди. Известно, что Серсея ненавидела кличку "Сир Царапка", поэтому не могла позволить ему жить. В итоге девушка выдумала для него казнь, которая была настолько жестокой, что авторы шоу не смогли её показать.

Напомним, финальный сезон "Игры престолов" начнут показывать 14 апреля 2019 года.

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Сергей Сурепин
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