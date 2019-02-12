Авторы "Игры престолов" сообщили о смерти ещё одного из героев сериала
Фото: © HBO
Согласно опубликованной информации, Сира Царапки не стало из-за действий Серсеи, которая убила кота.
Шоураннеры "Игры престолов" сообщили о том, что кот Сир Царапка умер. Об этом стало известно из интервью EW.
Фото: © HBO
Оказалось, что животное убили. Это сделала Серсея Ланнистер, которую в сериале сыграла британская актриса Лина Хиди. Известно, что Серсея ненавидела кличку "Сир Царапка", поэтому не могла позволить ему жить. В итоге девушка выдумала для него казнь, которая была настолько жестокой, что авторы шоу не смогли её показать.
Напомним, финальный сезон "Игры престолов" начнут показывать 14 апреля 2019 года.