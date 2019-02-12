В Госдуме заявили, что компенсации по мирному договору возможны только от Японии

В нижней палате парламента отметили, что Токио ставил зачастую невыполнимые условия для заключения документа.

Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов заявил РИА "Новости", что выплаты компенсаций по мирному договору между Россией и Японией возможны только в пользу Москвы.

Он подчеркнул, что в Токио хотят получить компенсацию за "якобы незаконное пребывание" территорий в составе СССР и России со времён Великой Отечественной войны.

— Но мы это категорически отвергаем и не рассматриваем, поскольку считаем, что эти территории полностью принадлежат нам, и никаких компенсаций мы никому платить не будем, поскольку затягивание заключения мирного договора происходило и происходит именно по вине японской стороны, — заявил Морозов.

Парламентарий подчеркнул, что в Токио ставили зачастую невыполнимые условия для заключения документа, а потому какие-либо компенсации по вопросу затягивания заключения мирного договора возможны только с японской стороны.