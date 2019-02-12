Сериал "Проект "Голубая книга" продлили на второй сезон

Телевизионный канал History принял решение продлить на второй сезон сериал "Проект "Голубая книга". Об этом сообщает Deadline.

Сериал рассказывает об одноимённом секретном проекте американского правительства. Этот проект был направлен на изучение НЛО. Исполнительные продюсеры шоу Роберт Земекис и A+E Studios получили заказ на 10 новых эпизодов.

Фото: © Постер к сериалу "Проект "Синяя Книга"