У Лэндо будет небольшая роль в девятой части "Звёздных войн"

Ранее уже сообщалось о том, что персонаж Дональда Гловера, которого теперь сыграет Билли Ди Уильямс, снимется в будущем фильме киносаги.

После того как любимый поклонниками негодяй даже не упоминается по имени ни в "Последних джедаях", ни в "Пробуждении силы", Билли Ди Уильямс наконец снова сыграет культового персонажа в финале трилогии. Ранее Лэндо играл Дональд Гловер в сольном фильме о Хане Соло, однако теперь пришло время вернуться оригинальному актёру.

Как сообщает ComicBook, у Лэндо не будет большой роли в истории девятой части "Звёздных войн". Скорее всего, его появление в будущей ленте будет похоже на эпизодическое появление Маз Канаты в двух предыдущих фильмах.