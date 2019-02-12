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Опубликовано 12 февраля 2019, 16:24

У Лэндо будет небольшая роль в девятой части "Звёздных войн"

Кадр фильма "Хан Соло: Звёздные войны. Истории"/ &copy; Кинопоиск
Кадр фильма "Хан Соло: Звёздные войны. Истории"/ © Кинопоиск

Ранее уже сообщалось о том, что персонаж Дональда Гловера, которого теперь сыграет Билли Ди Уильямс, снимется в будущем фильме киносаги.

После того как любимый поклонниками негодяй даже не упоминается по имени ни в "Последних джедаях", ни в "Пробуждении силы", Билли Ди Уильямс наконец снова сыграет культового персонажа в финале трилогии. Ранее Лэндо играл Дональд Гловер в сольном фильме о Хане Соло, однако теперь пришло время вернуться оригинальному актёру.

Как сообщает ComicBook, у Лэндо не будет большой роли в истории девятой части "Звёздных войн". Скорее всего, его появление в будущей ленте будет похоже на эпизодическое появление Маз Канаты в двух предыдущих фильмах.

Премьера фильма состоится 19 декабря этого года.

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Сергей Сурепин
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