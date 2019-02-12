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Опубликовано 12 февраля 2019, 16:54

Билли Айлиш летом впервые выступит в России

Фото: &copy; Amy Harris/Invision/AP

Фото: © Amy Harris/Invision/AP

Московский концерт состоится 27 августа, а уже на следующий день певица выступит в Санкт-Петербурге.

Американская певица Билли Айлиш этим летом впервые выступит в России. Она приедет с концертами в Москву и Санкт-Петербург. Выступления будут проходить в рамках мирового тура When We All Fall Asleep.

Концерт в Москве пройдёт 27 августа, а в Санкт-Петербурге — 28 августа. Дебютный мини-альбом певицы — Donʼt Smile at Me — вышел в августе 2017 года. После этого она записала саундтрек к сериалу "13 причин почему".

Певица Билли Айлиш попала в список самых перспективных музыкантов 2018 года по версии BBC Music. Сейчас её называют самой главной певицей США.

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Сергей Сурепин
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