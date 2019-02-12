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Регион
Опубликовано 12 февраля 2019, 17:04

69-летний Ричард Гир стал отцом во второй раз

Фото &copy; Andy Kropa/Invision/AP

Фото © Andy Kropa/Invision/AP

У популярного американского актёра родился мальчик. Также у Гира есть 18-летный сын Гомер.

Голливудский актёр Ричард Гир стал отцом. О беременности его жены стало известно ещё в сентябре прошлого года. Об этом сообщает Hola.

У 69-летнего Гира и его 35-летней супруги Алехандры Сильва родился мальчик. Согласно опубликованной информации, роды прошли несколько дней назад. Имя новорождённого пока неизвестно. Роды прошли в Нью-Йорке.

Для пары это первый общий ребёнок, однако для каждого из родителей сын стал вторым. У Гира есть 18-летний сын Гомер от брака с Кэри Лоуэлл, а Сильва воспитывает 6-летнего сына Альберта от предыдущих отношений.

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Сергей Сурепин
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