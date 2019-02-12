69-летний Ричард Гир стал отцом во второй раз

У популярного американского актёра родился мальчик. Также у Гира есть 18-летный сын Гомер.

Голливудский актёр Ричард Гир стал отцом. О беременности его жены стало известно ещё в сентябре прошлого года. Об этом сообщает Hola.

У 69-летнего Гира и его 35-летней супруги Алехандры Сильва родился мальчик. Согласно опубликованной информации, роды прошли несколько дней назад. Имя новорождённого пока неизвестно. Роды прошли в Нью-Йорке.