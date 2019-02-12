69-летний Ричард Гир стал отцом во второй раз
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У популярного американского актёра родился мальчик. Также у Гира есть 18-летный сын Гомер.
Голливудский актёр Ричард Гир стал отцом. О беременности его жены стало известно ещё в сентябре прошлого года. Об этом сообщает Hola.
У 69-летнего Гира и его 35-летней супруги Алехандры Сильва родился мальчик. Согласно опубликованной информации, роды прошли несколько дней назад. Имя новорождённого пока неизвестно. Роды прошли в Нью-Йорке.
Для пары это первый общий ребёнок, однако для каждого из родителей сын стал вторым. У Гира есть 18-летний сын Гомер от брака с Кэри Лоуэлл, а Сильва воспитывает 6-летнего сына Альберта от предыдущих отношений.