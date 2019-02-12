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Опубликовано 12 февраля 2019, 15:15

"Бред". В Госдуме опровергли информацию о возможном закрытии 150 банков в России

Фото: &copy;Агентство городских новостей &laquo;Москва&raquo;

Фото: ©Агентство городских новостей «Москва»

В парламенте отметили, что речь шла лишь о возможном введении предписаний для банков от ЦБ.

Председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил РИА "Новости", что информация о возможном закрытии 150 российских банков не соответствует действительности.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что около 150 небольших банков в РФ находятся на грани закрытия, в связи с чем Ассоциация банков страны (АБР) намерена обсудить с руководством ЦБ уменьшение взносов в фонд страхования для маленьких банков.

— Во-первых, информация насчёт банкротства 150 банков — это вообще бред. Привязывать это к отчислениям в систему страхования вкладов — это тоже бред. На мой взгляд, это безответственное утверждение, — заявил Аксаков.

Он также отметил, что искажена информация и об инициативе ассоциации. Речь, по его мнению, шла лишь о возможном введении предписаний для банков от ЦБ, в связи с чем банки будут вынуждены увеличить отчисления в систему страхования.

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Артур Белкин
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