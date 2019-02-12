"Бред". В Госдуме опровергли информацию о возможном закрытии 150 банков в России

В парламенте отметили, что речь шла лишь о возможном введении предписаний для банков от ЦБ.

Председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил РИА "Новости", что информация о возможном закрытии 150 российских банков не соответствует действительности.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что около 150 небольших банков в РФ находятся на грани закрытия, в связи с чем Ассоциация банков страны (АБР) намерена обсудить с руководством ЦБ уменьшение взносов в фонд страхования для маленьких банков.

— Во-первых, информация насчёт банкротства 150 банков — это вообще бред. Привязывать это к отчислениям в систему страхования вкладов — это тоже бред. На мой взгляд, это безответственное утверждение, — заявил Аксаков.