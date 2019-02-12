Баги остались. Fallout 76 продолжает раздражать геймеров

Игроки абсолютно случайно попали в закрытое убежище под номером 63 во время обычного ивента.

Пользователь форума Reddit под псевдонимом McStaken рассказал о том, что во время ивента под названием Rad-Rat Horde в Fallout 76 его с товарищами случайно перебросило в секретное закрытое убежище 63. Изначально они не знали, как выбраться оттуда. Позже оказалось, что это был баг.

На полу в убежище, куда они попали, разбросаны скелеты. В одном из помещений игрокам удалось обнаружить ядерный реактор. Также там есть ход в некую шахту. По всей видимости, эта локация появится в будущих обновлениях.