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Опубликовано 12 февраля 2019, 18:42

Баги остались. Fallout 76 продолжает раздражать геймеров

Фото &copy;&nbsp;Bethesda Softworks

Фото © Bethesda Softworks

Игроки абсолютно случайно попали в закрытое убежище под номером 63 во время обычного ивента.

Пользователь форума Reddit под псевдонимом McStaken рассказал о том, что во время ивента под названием Rad-Rat Horde в Fallout 76 его с товарищами случайно перебросило в секретное закрытое убежище 63. Изначально они не знали, как выбраться оттуда. Позже оказалось, что это был баг.

На полу в убежище, куда они попали, разбросаны скелеты. В одном из помещений игрокам удалось обнаружить ядерный реактор. Также там есть ход в некую шахту. По всей видимости, эта локация появится в будущих обновлениях.

Разработчики из студии Bethesda пока никак не отреагировали на информацию о баге.

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Сергей Сурепин
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