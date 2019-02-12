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Опубликовано 12 февраля 2019, 11:51

"Это порнопародия?" В соцсетях негативно отреагировали на трейлер "Аладдина"

Кадр фильма "Аладдин"/ &copy; Кинопоиск

Кадр фильма "Аладдин"/ © Кинопоиск

Пользователи Сети оказались недовольны тем, какое видео опубликовали сотрудники Disney.

Во время церемонии награждения "Грэмми" в этом году показан был трейлер будущего фильма "Аладдин". В новом видео нам показали, как будет выглядеть Джинн, которого сыграет Уилл Смит.

Пользователи в социальных сетях негативно отнеслись к тому, как авторы фильма решили изобразить Джинна. Некоторые начали шутить о том, что Смит в таком образе похож на персонажа фильма "Аватар-2". Некоторые посчитали, что новый трейлер похож на порнопародию "Аладдина".

Напомним, премьера фильма "Аладдин" состоится 23 мая этого года.

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Сергей Сурепин
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