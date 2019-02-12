Продолжение "Аквамена" уже находится в производстве
Кадр фильма "Аквамен"/ © Кинопоиск
За сценарий нового фильма будет отвечать автор оригинала, который также работал над вторым "Заклятием".
Компания Warner Bros. запустила в производство продолжение фильма "Аквамен". Об этом сообщил THR.
Сценарист второй части — Дэвид Лесли Джонсон ("Заклятие-2"). Он также отвечал за сюжет первого фильма. Вместе с ним над оригиналом работал и Уилл Билл ("Охотники на гангстеров").
Продюсером второго фильма выступит Джеймс Ван (режиссёр первой части). В настоящий момент нет информации о том, кто будет режиссёром. Возможно, им опять будет Ван.
Напомним, что в настоящий момент "Аквамен" — самый кассовый фильм DC. В мировом прокате он собрал 1,12 миллиарда долларов. Также у "Аквамена" будет спин-офф.