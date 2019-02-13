Новый трейлер "Аладдина" получил огромное количество дизлайков на YouTube

11 февраля компания Disney опубликовала новый трейлер "Аладдина". Пользователи негативно отнеслись к новому видео, а сам ролик получил не только много просмотров, но и дизлайков.

В частности, за сутки видео посмотрели 5,5 миллиона раз. За это время трейлер собрал 44 тысячи лайков, а также более 70 тысяч дизлайков. При этом пользователи предрекают будущему фильму провал в прокате, так как авторы плохо поработали над графикой.