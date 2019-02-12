Надо было изучать культуру. В МИД рассказали об ошибках СССР в Афганистане

В ведомстве полагают, что если бы Советский Союз лучше понимал культуру и традиции афганского народа, то итог той кампании был бы иным.

Глава Второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов заявил, что если бы СССР во время присутствия в Афганистане не поставил бы во главу угла идеологию, то исход той кампании был бы иным.

— Мы не проиграли. Проблема заключалась в том, что СССР был идеологическим государством и партийные руководители СССР увлеклись идеей о том, что социализм расширяется и захватывает всё новые страны. А представители КПСС и советники при ЦК НДПА с азартом взялись за проведение радикальных реформ, — сказал он журналистам.

По мнению Кабулова, советские власти слишком увлеклись борьбой с религией и земельной реформой вместо того, чтобы вникать в традиции и культуру афганского народа. Если бы не эти ошибки, "было бы всё отлично".