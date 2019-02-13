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Регион
Опубликовано 13 февраля 2019, 00:54

Reddit получил $150 млн инвестиций от китайской фирмы Tencent

Фото: &copy;&nbsp;reddit

Фото: © reddit

В настоящий момент пользователи сервиса ожидают цензуры, а также публикуют картинки с Винни Пухом.

Социальный сервис Reddit закрыл очередной раунд инвестиций на сумму 300 миллионов долларов. В настоящий момент сервис оценивают в три миллиарда долларов. Об этом сообщил CNBC.

В сделке принимал участие китайский холдинг Tencent. Компания вложила 150 миллионов долларов. Среди инвесторов фигурируют фирмы Sequoia и Fidelity, а также музыкант Snoop Dogg.

Пользователи Reddit считают, что теперь сервис ожидает цензура. В частности, по мнению пользователей, будут удаляться публикации с Винни Пухом, так как персонажа запретили в Китае. Это произошло после того, как в Сети отметили сходство главы государства Си Цзиньпина с популярным медвежонком.

Напомним, в предыдущем раунде (в августе прошлого года) сервис Reddit привлёк 200 миллионов долларов. Тогда компанию оценивали в 1,8 миллиарда долларов.

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Сергей Сурепин
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