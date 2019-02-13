Reddit получил $150 млн инвестиций от китайской фирмы Tencent

В настоящий момент пользователи сервиса ожидают цензуры, а также публикуют картинки с Винни Пухом.

Социальный сервис Reddit закрыл очередной раунд инвестиций на сумму 300 миллионов долларов. В настоящий момент сервис оценивают в три миллиарда долларов. Об этом сообщил CNBC.

В сделке принимал участие китайский холдинг Tencent. Компания вложила 150 миллионов долларов. Среди инвесторов фигурируют фирмы Sequoia и Fidelity, а также музыкант Snoop Dogg.

Пользователи Reddit считают, что теперь сервис ожидает цензура. В частности, по мнению пользователей, будут удаляться публикации с Винни Пухом, так как персонажа запретили в Китае. Это произошло после того, как в Сети отметили сходство главы государства Си Цзиньпина с популярным медвежонком.