Стало известно, кто будет вручать "Оскар-2019"
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Популярных актёров из телевизионного сериала "Игра престолов" внесли в список презентёров будущей церемонии.
Американская академия обновила список актёров, которые будут вручать награды лауреатам премии "Оскар" в этом году. Соответствующая информация появилась на официальном сайте киноакадемии.
Кроме прочих в список вошли актёры сериала "Игра престолов" — Эмилия Кларк и Джейсон Момоа. Также в список вошли Хавьер Бардем, Анджела Бассет, Чедвик Боузман, Лора Дерн, Сэмюэл Л. Джексон, Стефан Джеймс, Кигэн-Майкл Ки, Кики Лейн, Джеймс Макэвой, Мелисса Маккарти и Сара Полсон.
В настоящий момент не сообщается, будут Кларк и Момоа вручать одну награду или выйдут на сцену в разное время. Церемония вручения наград пройдёт 24 февраля.