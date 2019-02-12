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Опубликовано 12 февраля 2019, 14:46

Стало известно, кто будет вручать "Оскар-2019"

Фото: &copy;&nbsp;LibreShot

Фото: © LibreShot

Популярных актёров из телевизионного сериала "Игра престолов" внесли в список презентёров будущей церемонии.

Американская академия обновила список актёров, которые будут вручать награды лауреатам премии "Оскар" в этом году. Соответствующая информация появилась на официальном сайте киноакадемии.

Кроме прочих в список вошли актёры сериала "Игра престолов" — Эмилия Кларк и Джейсон Момоа. Также в список вошли Хавьер Бардем, Анджела Бассет, Чедвик Боузман, Лора Дерн, Сэмюэл Л. Джексон, Стефан Джеймс, Кигэн-Майкл Ки, Кики Лейн, Джеймс Макэвой, Мелисса Маккарти и Сара Полсон.

В настоящий момент не сообщается, будут Кларк и Момоа вручать одну награду или выйдут на сцену в разное время. Церемония вручения наград пройдёт 24 февраля.

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Сергей Сурепин
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