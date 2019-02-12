Стали известны персонажи из девятой части "Звёздных войн"

На фото можно найти По, Рей, Кайло Рена и Лэндо Калриссиана в новых или изменённых костюмах. Помимо всего прочего, на изображении можно увидеть ранее неизвестных персонажей. Также в фильме появится новый дроид, который будет раздражать уже привычного ВВ-8.