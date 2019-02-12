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Опубликовано 12 февраля 2019, 19:00

Стали известны персонажи из девятой части "Звёздных войн"

Кадр фильма "Звёздные войны: Последние джедаи"/ &copy; Кинопоиск

Кадр фильма "Звёздные войны: Последние джедаи"/ © Кинопоиск

Премьера будущего фильма в рамках популярной киносаги выйдет в прокат 19 декабря этого года.

Пользователь JediPaxis поделился изображением, по которому стало известно, какие персонажи появятся в фильме "Звёздные войны. Эпизод 9". Соответствующая информация опубликована на Reddit.

На фото можно найти По, Рей, Кайло Рена и Лэндо Калриссиана в новых или изменённых костюмах. Помимо всего прочего, на изображении можно увидеть ранее неизвестных персонажей. Также в фильме появится новый дроид, который будет раздражать уже привычного ВВ-8.

Напомним, что в новом фильме появится Лэндо — его сыграет оригинальный актёр Билли Ди Уильямс. Премьера фильма состоится 19 декабря 2019 года.

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Сергей Сурепин
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