Аниматор показал новое камео Стэна Ли из "Человека-паука: Через вселенные"

Новый анимационный фильм будет доступен на цифровых носителях уже двадцать шестого февраля.

Ник Кондо (аниматор Sony Pictures Imageworks) опубликовал видео, в котором показал новое камео Стэна Ли из мультфильма "Человек-паук: Через вселенные". Автора множества персонажей комиксов можно будет увидеть в поезде, мимо которого пролетает на паутине Майлз Моралес.

Have fun framing through the #SpiderVerse Blu-ray starting March 19th! pic.twitter.com/7JZXLbFr8y — Nick Kondo 近藤 (@NickTyson) February 11, 2019

Правда, заметить камео Ли практически невозможно. Чтобы сделать это, зрителям придётся замедлить воспроизведение видео.