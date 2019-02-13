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Регион
Опубликовано 13 февраля 2019, 02:54

Аниматор показал новое камео Стэна Ли из "Человека-паука: Через вселенные"

Фото: &copy; twitter@NickTyson

Фото: © twitter@NickTyson

Новый анимационный фильм будет доступен на цифровых носителях уже двадцать шестого февраля.

Ник Кондо (аниматор Sony Pictures Imageworks) опубликовал видео, в котором показал новое камео Стэна Ли из мультфильма "Человек-паук: Через вселенные". Автора множества персонажей комиксов можно будет увидеть в поезде, мимо которого пролетает на паутине Майлз Моралес.

Правда, заметить камео Ли практически невозможно. Чтобы сделать это, зрителям придётся замедлить воспроизведение видео.

Напомним, 26 февраля мультфильм выйдет в цифровом виде, а 19 марта — на DVD и Blu-ray. Сам Стэн Ли умер 12 ноября 2018 года, ему было 95 лет.

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Сергей Сурепин
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