Аниматор показал новое камео Стэна Ли из "Человека-паука: Через вселенные"
Фото: © twitter@NickTyson
Новый анимационный фильм будет доступен на цифровых носителях уже двадцать шестого февраля.
Ник Кондо (аниматор Sony Pictures Imageworks) опубликовал видео, в котором показал новое камео Стэна Ли из мультфильма "Человек-паук: Через вселенные". Автора множества персонажей комиксов можно будет увидеть в поезде, мимо которого пролетает на паутине Майлз Моралес.
Have fun framing through the #SpiderVerse Blu-ray starting March 19th! pic.twitter.com/7JZXLbFr8y— Nick Kondo 近藤 (@NickTyson) February 11, 2019
Правда, заметить камео Ли практически невозможно. Чтобы сделать это, зрителям придётся замедлить воспроизведение видео.
Напомним, 26 февраля мультфильм выйдет в цифровом виде, а 19 марта — на DVD и Blu-ray. Сам Стэн Ли умер 12 ноября 2018 года, ему было 95 лет.