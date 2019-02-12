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Опубликовано 12 февраля 2019, 18:34

Победители четырёх номинаций не попадут в прямой эфир "Оскара-2019"

Фото: &copy; Danny Moloshok/Invision/AP

Фото: © Danny Moloshok/Invision/AP

Но зрители, следящие за церемонией во время онлайн-трансляции, смогут увидеть награждение одновременно со зрителями в зале кинотеатра "Долби", где проходит церемония.

Организаторы 91-й церемонии вручения премии "Оскар" приняли решение вырезать из телевизионной трансляции канала АВС объявление победителей в четырёх номинациях. Об этом сообщает Variety.

Речь идёт о следующих номинациях: "Лучший монтаж", "Лучший оператор", "Лучший короткометражный фильм" и "Лучшие грим и причёски". Награждение в данных категориях проходить будет во время рекламной паузы, а самих лауреатов объявят позже.

Однако зрители, которые следят за церемонией во время онлайн-трансляции, смогут увидеть награждение одновременно со зрителями в зале кинотеатра "Долби", где проходит церемония. Сама церемония награждения пройдёт в ночь на 25 февраля.

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Сергей Сурепин
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