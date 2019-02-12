Умер актёр, игравший в "Крёстном отце" и "Докторе Хаусе"
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Согласно информации агентства талантов Event Horizon Talent, произошло всё десятого февраля.
Американский актёр Кармен Аргензиано умер в возрасте 75 лет. Это произошло в Лос-Анджелесе. В настоящий момент причина смерти не уточняется.
— Хотя Кармен и был нашим клиентом, он также был и нашим хорошим другом. Он был отличным парнем и непревзойдённым джентльменом на мероприятиях, на которые его приглашали, а также заботливым и щедрым человеком, — сообщили представители агентства талантов Event Horizon Talent.
Актёр играл Джейкоба Картера в "Звёздных вратах". Также он исполнял роль Генри Добсона в "Докторе Хаусе". Кроме того, он появлялся в фильмах "Крёстный отец", "Обмани меня", "Угнать за 60 секунд" и многих других проектах.