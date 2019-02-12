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Регион
Опубликовано 12 февраля 2019, 21:14

За Нобелевскую премию мира поборется более 300 кандидатов

Фото: &copy; Flickr/&nbsp;Tim Ereneta

Фото: © Flickr/ Tim Ereneta

По установленным правилам их имена не могут предаваться огласке 50 лет — так же, как и имена тех, кто их номинировал.

Норвежский нобелевский комитет номинировал 304 кандидата на Нобелевскую премию мира, среди которых 219 человек и 85 организаций. Об этом говорится в официальном заявлении комитета.

— В 2019 году будет 304 кандидата на Нобелевскую премию мира, — говорится в сообщении.

Несмотря на внушительное число кандидатов, оно не является самым большим. В 2016 году было номинировано 376 кандидатов.

По установленным правилам их имена не могут предаваться огласке 50 лет — так же, как и имена тех, кто их номинировал. Однако недавно стало известно, что норвежские парламентарии от Социалистической левой партии выдвинули на Премию мира верховного комиссара ООН по делам беженцев Филиппо Гранди.

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Артур Белкин
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