ПСЖ обыграл "Манчестер Юнайтед" в Лиге чемпионов

Несмотря на травмы двух ведущих футболистов, французский суперклуб сумел сделать серьёзный шаг к победе в двухматчевом противостоянии.

Перед игрой против клуба "Манчестер Юнайтед" французский ПСЖ лишился сразу нескольких своих лидеров: форвардов Эдинсона Кавани и Неймара, а также защитника Тома Мёнье. На этом фоне англичане, при новом тренере набравшие приличный ход, казались безоговорочными фаворитами. Однако футбол рассудил иначе.

В первом тайме "Юнайтед" из-за травм лишился двух нападающих — Антони Марсьяля и Джесси Лингарда. А во втором тайме — надежд на успешный исход противостояния. Париж дважды вскрыл оборону хозяев поля. Сначала после подачи углового. Затем — в разящей контратаке.

МЮ ничего противопоставить не сумел. Кроме того, в самой концовке игры красную карточку получил Поль Погба, практически приговорив свою команду к отрицательному исходу двухматчевого противостояния.

Лига чемпионов, 1/8 финала Первый матч МЮ — ПСЖ — 0:2 Голы: Кимпембе, 53' (0:1), Мбаппе, 60' (0:2)

В параллельном матче "Рома" дома обыграла "Порту" благодаря двум мячам молодого воспитанника Николо Дзаньоло. Португальцы ответили одним забитым голом.