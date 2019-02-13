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Регион
Опубликовано 12 февраля 2019, 22:13

ПСЖ обыграл "Манчестер Юнайтед" в Лиге чемпионов

Фото: &copy; twitter/ChampionsLeague

Фото: © twitter/ChampionsLeague

Несмотря на травмы двух ведущих футболистов, французский суперклуб сумел сделать серьёзный шаг к победе в двухматчевом противостоянии.

Перед игрой против клуба "Манчестер Юнайтед" французский ПСЖ лишился сразу нескольких своих лидеров: форвардов Эдинсона Кавани и Неймара, а также защитника Тома Мёнье. На этом фоне англичане, при новом тренере набравшие приличный ход, казались безоговорочными фаворитами. Однако футбол рассудил иначе.

В первом тайме "Юнайтед" из-за травм лишился двух нападающих — Антони Марсьяля и Джесси Лингарда. А во втором тайме — надежд на успешный исход противостояния. Париж дважды вскрыл оборону хозяев поля. Сначала после подачи углового. Затем — в разящей контратаке.

МЮ ничего противопоставить не сумел. Кроме того, в самой концовке игры красную карточку получил Поль Погба, практически приговорив свою команду к отрицательному исходу двухматчевого противостояния.

Лига чемпионов, 1/8 финала

Первый матч

МЮ — ПСЖ — 0:2

Голы: Кимпембе, 53' (0:1), Мбаппе, 60' (0:2)

В параллельном матче "Рома" дома обыграла "Порту" благодаря двум мячам молодого воспитанника Николо Дзаньоло. Португальцы ответили одним забитым голом.

Лига чемпионов, 1/8 финала

Первый матч

"Рома" — "Порту" — 2:1

Голы: Дзаньоло, 70', 76' (1:0, 2:0), Адриан, 79' (2:1)

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Дмитрий Садылко
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