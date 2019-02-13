ПСЖ обыграл "Манчестер Юнайтед" в Лиге чемпионов
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Несмотря на травмы двух ведущих футболистов, французский суперклуб сумел сделать серьёзный шаг к победе в двухматчевом противостоянии.
Перед игрой против клуба "Манчестер Юнайтед" французский ПСЖ лишился сразу нескольких своих лидеров: форвардов Эдинсона Кавани и Неймара, а также защитника Тома Мёнье. На этом фоне англичане, при новом тренере набравшие приличный ход, казались безоговорочными фаворитами. Однако футбол рассудил иначе.
В первом тайме "Юнайтед" из-за травм лишился двух нападающих — Антони Марсьяля и Джесси Лингарда. А во втором тайме — надежд на успешный исход противостояния. Париж дважды вскрыл оборону хозяев поля. Сначала после подачи углового. Затем — в разящей контратаке.
МЮ ничего противопоставить не сумел. Кроме того, в самой концовке игры красную карточку получил Поль Погба, практически приговорив свою команду к отрицательному исходу двухматчевого противостояния.
Лига чемпионов, 1/8 финала
Первый матч
МЮ — ПСЖ — 0:2
Голы: Кимпембе, 53' (0:1), Мбаппе, 60' (0:2)
В параллельном матче "Рома" дома обыграла "Порту" благодаря двум мячам молодого воспитанника Николо Дзаньоло. Португальцы ответили одним забитым голом.
Лига чемпионов, 1/8 финала
Первый матч
"Рома" — "Порту" — 2:1
Голы: Дзаньоло, 70', 76' (1:0, 2:0), Адриан, 79' (2:1)