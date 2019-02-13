"По пути СССР". Сорос предрёк развал Евросоюза

Американский финансист Джордж Сорос предрёк Евросоюзу судьбу СССР. Об этом он написал в своей статье "Европа, пожалуйста, проснись" на сайте Project Syndicate.

— Европа движется к забвению, и европейцам нужно проснуться, пока не слишком поздно. Если они этого не сделают, ЕС пойдёт по пути, по которому шёл СССР в 1991 году, — говорится в материале.

По словам миллиардера, переломным моментом станут выборы в Европарламент в 2019 году, когда упрочится положение "антиевропейских сил".

Сорос отметил, что виной всему может быть "устаревшая партийная система", поскольку она помогает "заменить ценности, на которых основывался ЕС".