"По пути СССР". Сорос предрёк развал Евросоюза
Джордж Сорос. Фото: © РИА Новости/Илья Матусихис
Американский финансист Джордж Сорос предрёк Евросоюзу судьбу СССР. Об этом он написал в своей статье "Европа, пожалуйста, проснись" на сайте Project Syndicate.
— Европа движется к забвению, и европейцам нужно проснуться, пока не слишком поздно. Если они этого не сделают, ЕС пойдёт по пути, по которому шёл СССР в 1991 году, — говорится в материале.
По словам миллиардера, переломным моментом станут выборы в Европарламент в 2019 году, когда упрочится положение "антиевропейских сил".
Сорос отметил, что виной всему может быть "устаревшая партийная система", поскольку она помогает "заменить ценности, на которых основывался ЕС".
Финансист также подчеркнул, что руководство ЕС своими действиями напоминает советское политбюро в момент распада СССР, которое "продолжает выпускать указы, как будто они ещё актуальны".