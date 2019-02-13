Участница шоу "Холостяк" бесследно пропала 30 января, прилетев из Дубая в Москву
24-летняя Роза Герц, настоящее имя которой Анастасия Матронина, не выходила на связь уже около двух недель.
Фото: instagram/nastiamatro
Об исчезновении девушки в соцсетях сообщили её друзья. По их словам, Роза должна была прилететь в Шереметьево, но до дома она так и не добралась. Последние "сториз" она сняла в самолёте и после этого не обновляла "Инстаграм". О пропаже в том числе написала модель Тина Сокол.
Пропала наша подруга Анастасия Матронина. Последний раз выходила на связь 30 января 2019 года, до сегодняшнего дня о ней ничего не слышно, на сообщения не отвечает, телефон вне зоны доступа!
Тина рассказала, что в течение этого времени она отправляла девушке сообщения, но та не отвечала. А теперь ей написала подруга Розы, сообщив, что та исчезла. И девушки решили организовать поиски. Они обратились ко всем, кто владеет какой-либо информацией, и создали хештег #найдирозу в "Инстаграме".
Фото: instagram/tina_sokol
Однако примечательно то, что в полицию до этого времени никто не обращался. Как пояснила сама Тина, никто не понимал, что происходит. Но теперь они собираются написать заявление в правоохранительные органы.
Заявление будет написано уже завтра, так как никто не имел ни понятия, ни представления о том, что происходит, но 12 дней — это слишком много...
Напомним, Роза была участницей шоу "Холостяк" с Егором Кридом. Она родилась в Ташкенте, с детства училась пению и танцам, а повзрослев, начала карьеру модели. Девушка окончила МГИМО и дебютировала как певица, снявшись в клипе на песню "Расстаться", который продюсировал Максим Фадеев.