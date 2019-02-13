Участница шоу "Холостяк" бесследно пропала 30 января, прилетев из Дубая в Москву

Об исчезновении девушки в соцсетях сообщили её друзья. По их словам, Роза должна была прилететь в Шереметьево, но до дома она так и не добралась. Последние "сториз" она сняла в самолёте и после этого не обновляла "Инстаграм". О пропаже в том числе написала модель Тина Сокол.

Роза Герц. Фото: instagram/nastiamatro

Пропала наша подруга Анастасия Матронина. Последний раз выходила на связь 30 января 2019 года, до сегодняшнего дня о ней ничего не слышно, на сообщения не отвечает, телефон вне зоны доступа! Тина Сокол, знакомая Розы

Роза Герц. Фото: instagram/nastiamatro

Тина рассказала, что в течение этого времени она отправляла девушке сообщения, но та не отвечала. А теперь ей написала подруга Розы, сообщив, что та исчезла. И девушки решили организовать поиски. Они обратились ко всем, кто владеет какой-либо информацией, и создали хештег #найдирозу в "Инстаграме".

Однако примечательно то, что в полицию до этого времени никто не обращался. Как пояснила сама Тина, никто не понимал, что происходит. Но теперь они собираются написать заявление в правоохранительные органы.

Роза Герц. Фото: instagram/nastiamatro

Заявление будет написано уже завтра, так как никто не имел ни понятия, ни представления о том, что происходит, но 12 дней — это слишком много... Тина Сокол, знакомая Розы

Роза Герц. Фото: instagram/nastiamatro