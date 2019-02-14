Этот гений выиграл $1,3 млн, а затем придумал способ, как не поделиться с семьёй

Счастливчик-миллионер сразу признался организаторам лотереи, что любит деньги и хотел бы их потратить на красивый домик. Но, чтобы исполнить свою мечту, ему пришлось пойти на ухищрения. А. Кэмпбелл (который не пожелал раскрывать своё полное имя по понятным причинам) явился за своим выигрышем только спустя 54 дня после объявления победителя. Так он хотел сбить со следа своих родственников.

Фото © Twitter/SVLGrp

Но на этом парень не остановился и удостоверился, что его никто не узнает. Он пришёл в непонятном балахоне и в маске из фильма ужасов "Крик". Даже на руках у него были перчатки — Кэмпбелл упаковался со всех сторон.

Фото © Twitter/SVLGrp

У меня есть свой маленький бизнес, я планирую его расширить, а ещё купить дом. Хорошо, когда есть деньги! А. Кэмпбелл

Когда парень понял, что его билет выигрышный, он чуть с ума не сошёл. Он ринулся в ванную и запер дверь, бормоча: "Я выиграл! Выиграл!" Он очень нервничал и постоянно мучился головной болью — ему нужно было придумать способ, как безопасно получить деньги.

Фото © Twitter/SVLGrp