Джойстики нас связали. Истории любви игроманов

MMORPG делают мир лучше

"У меня был молодой человек. Он постоянно проводил всё свободное время в онлайн-игре. Мне же это было чуждо, я вообще заходила в Интернет лишь по учёбе. Со временем всё же решила поинтересоваться, что же это за игра. Оказалось, это была Requiem Online [многопользовательская ролевая игра, похожа на World of Warcraft и Lineage 2]. Парень установил мне её. Я начала играть, познакомилась в виртуальном мире с группой ребят, а спустя какое-то время мы с молодым человеком расстались. Это всё происходило в 2008 году. Я продолжала играть и в основном общалась с одним парнем из группы людей, с которой познакомилась в Requiem Online. В начале 2011 года он приехал ко мне в другой город в гости, а ещё через полгода — забрал к себе. Сейчас мы женаты, у нас двое детей. Получается, знакомы уже десять лет. С остальными из нашей игровой компании тоже дружим, поддерживаем отношения, но в играх, само собой, уже не посидеть, те времена прошли", — рассказала Лайфу свою невероятную историю взаимоотношений с играми девушка, которая пожелала остаться анонимной.

"Первый раз познакомилась со своим парнем в 2015 году по Сети. Мы пообщались один день и разошлись. Сами мы из разных городов. Второй раз встретились уже в мае 2018 года, не помня о том, что уже виделись. Мы играли в Perfect Wordl. Я тогда искала себе компанию, чтобы пройти одно из заданий. Наткнулась на него как раз. Потом мы долго разговаривали по Skype. Уже 31 августа он признался, что любит меня. Встретились вживую в начале ноября, влюбились ещё сильнее друг в друга. Сейчас он в армии, после — планируем свадьбу", — поделилась с Лайфом своей историей Александра.

Counter-Strike не только для убийства виртуальных врагов

"Мы познакомились с мужем через игру Counter-Strike 1.6. Причём мы в разных городах жили: я — в Омске, он — в Каменске-Уральском. Сначала играли вместе, потом стали общаться по Skype (так почти год). После этого на протяжении двух лет ездили друг к другу в гости во время отпусков. В один прекрасный момент он уволился с работы, продал квартиру и переехал жить ко мне в Омск (я в других местах не могу долго жить, начинаю сильно болеть). Тогда он ещё в вузе учился заочно, в Екатеринбурге, — ездил туда на сессии и защиту уже из Омска. Мы поженились спустя год совместной жизни (это было в 2014 году). Сейчас у нас есть ребёнок — полтора года. Живём очень счастливо: очень дорожим друг другом, так как многое прошли для того, чтобы быть вместе. Честно говоря, сейчас с ним до сих пор иногда заходим вместе играть в Counter-Strike — эта игра "поженила" нас", — рассказала Лайфу жительница Омска Анастасия Гамиловская.

"С будущим мужем играли в Counter-Strike 1.6. Сами мы — из разных городов. В итоге я в какой-то момент сорвалась и поехала к нему сама. Так и начали жить вместе. В итоге сыграли свадьбу, уже есть ребёнок. Мы вместе почти четыре года", — поделилась своей историей с Лайфом жительница Балашихи Татьяна Карпухина.

"Кажется, словно это было вчера. Мне было шестнадцать лет и на тот момент я уже два года играла в Counter-Strike 1.6. Познакомились мы в чате и на протяжении трёх месяцев общались по Сети. За это время нас незаметно для обоих сблизило. Мы решили встретиться. Кто бы мог подумать, что спустя ещё полгода мы начнём жить вместе! Родители были против, но как достучаться до влюблённых подростков? Вместе мы уже шесть лет. Также вечерами играем в Counter-Strike: Global Offensive или PlayerUnknown's Battlegrounds. В детстве я смотрела много фильмов о любви, но предположить, что свою встречу на просторах de_inferno [карта в игре Counter-Strike], — не могла!" — поделилась с Лайфом своей историей Юлия Ромашкина.

От виртуальных миров до троих детей

Фото: © Pixabay

"С мужем играли в World of Warcraft. Одно время состояли в одной гильдии и ходили вместе на рейды, вместе воевали в игре. В реальной жизни мы увиделись на его дне рождения. В итоге мы сейчас женаты уже семь лет, у нас трое детей. Старшие дочери тоже играют в World of Warcraft, но в рамках дозволенного", — рассказала Лайфу жительница столицы Катерина Паничкина.

От убийства зомби до создания семьи

"Со своим любимым познакомилась в 2016 году в игре Left 4 Dead 2 [шутер, в котором нужно командой противостоять полчищу зомби]. Я сама жила в Приморском крае. Солнце, море, лето, пляж, любимая работа — всё шло хорошо, пусть и денег зарабатывала немного. В феврале 2015 года у меня умер отец. Я тогда сильно переживала. Если честно, до сих пор не отпустило. Летом того же года познакомилась с парнем, который бросил меня спустя несколько лет со словами: "Нет времени на отношения, поэтому отношения не нужны". Я тогда замкнулась в себе, перестала общаться с друзьями, игнорировала коллег и впала в депрессию. Были даже суицидальные мысли.

После работы всегда играла в Left 4 Dead 2. Так я познакомилась с компанией людей, с которыми мы регулярно играли. Там же я познакомилась со своей второй половинкой из Нижегородской области — это было в 2016 году. Нас свели творческие интересы. Мы стали общаться больше вне игры, вечерами он играл мне на гитаре, успокаивая мои нервы. Спустя полгода общения мы поняли, что нам очень интересно друг с другом и смотрим на жизнь мы в одном направлении. Он стал звать к себе, однако после смерти отца осталось наследство и начались проблемы со старшим братом: он хотел денег, а я — продать дом и купить маме квартиру. Шли месяцы, проблемы не решались, депрессия "покусывала", но хоть в отношениях с моим игровым героем появился смысл.

В итоге спустя год общения я взяла 3500 рублей с собой и поехала во Владивосток к подруге на прощание погостить и потом улететь. Однако в итоге из-за конфликта с её безумной сестрой взяла рюкзак с вещами и ушла под открытое небо. Из всех знакомых, кто жил во Владивостоке, там оказался начальник моей любимой, уже бывшей, работы. Он пустил пожить к своей маме: с хозяйством помочь, с его оравой деток тоже, так как сам он — трудоголик. Прожила в итоге я у него месяц, а как появились деньги на билет, то до аэропорта помог добраться хороший товарищ: у него есть авто, а в день, когда надо было лететь, машина отказалась заводиться. Он один её с толкача завёл, довёз до аэропорта, показал что и как, до самого последнего провожал.

В Москве меня встретил друг всё из той же игры — с ним я знакома с 2014 года. Он меня проводил на железнодорожный вокзал, дождался со мной поезда. А там, в Нижнем Новгороде, меня уже ждал мой любимый. Вот теперь мы живём душа в душу. Тот, который бросил меня после похорон отца, все эти два года пытался вернуть отношения: имеем — не ценим, теряем ­— плачем. Свадьбу пока не сыграли (кризисные времена, денег немного). Работу, аналогичную оставленной там, удалось найти только спустя два года пребывания здесь. Я бросила всё, моя жизнь поделилась на до и после. После училась заново смеяться, выходя из депрессии.

Мой любимый стал всем в моей жизни. Он показал, что такое настоящая любовь: и в счастье, и в горе. То, что я не находила в жизни годами, я нашла случайно в онлайн-игре в самый ужасный период жизни. У нас стоят два компьютера рядышком, и мы время от времени поигрываем, но уже в Killing Floor 2 [нечто похожее на Left 4 Dead 2, тоже шутер, в котором нужно убивать зомби]. Все говорят, что такие игры делают агрессивными людей, ну а кому-то они дают жизнь. Так как если бы я со своей второй половинкой не познакомилась, то депрессия бы своё взяла и сидела бы я сейчас на облачке, свесив ноги, беззаботно наблюдая сверху, как вы тут живёте", — рассказала Лайфу свою необычную историю Оксана Ракчеева.

Фото: © Оксана Ракчеева

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