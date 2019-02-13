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Регион
Опубликовано 13 февраля 2019, 15:44

Пирожочки покупаем! В Госдуме предложили разрешить продажу еды возле трасс

Фото: &copy; РИА Новости/Константин Чалабов

Фото: © РИА Новости/Константин Чалабов

Парламентарии уверены, что подобная мера может помочь людям, связанным с сельским хозяйством.

Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Владимир Сысоев предложил разрешить продажу еды около федеральных и региональных трасс на специальных мини-рынках. С такой инициативой он выступил в ходе заседания нижней палаты парламента.

Он подчеркнул, что подобная мера может быть полезна для людей, занимающихся сельским хозяйством и живущих вдали от мегаполисов. Депутат отметил, что они и сейчас ведут несанкционированную торговлю вдоль трасс.

— На мой взгляд, мы должны об этом вопросе подумать. Каким образом можно упростить торговлю, чтобы людям дать возможность санкционировано и упрощённо торговать, — заявил Сысоев.

Парламентарий выразил мнение, что сейчас легализовать такой вид деятельности мешают различные административные барьеры, однако, по его мнению, региональным властям необходимо создать условия для мини-рынков около трасс.

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