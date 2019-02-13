МТС запускает аналог Twitch в России
Компания готовится к открытию интернет-платформы для киберспортсменов и зрителей, где пользователи смогут стримить игры сами и смотреть стримы других игроков.
МТС запускает собственный аналог "Твича" в России — wasd.tv.
скриншот Life.ru
Ресурс находится в открытом бета-тестировании. Компания уже привлекает стримеров со сторонних платформ, в частности, аккаунт Wasd создан на популярной среди киберспортсменов площадке Discord. На платформе Wasd можно будет зарабатывать внутреннюю валюту — XP, выполняя определённые действия.
В пресс-службе МТС от комментариев отказались.
Ранее сервис для стримов Looch TV запускал холдинг Esforce, акции которого принадлежали российскому бизнесмену Алишеру Усманову. Позже Mail.ru Group выкупила его.