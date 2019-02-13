Netflix приобрёл права на российский сериал "Sпарта"

Главные роли в этом отечественном шоу исполнили Артём Ткаченко и Александр Петров.

Компания Netflix купила права на показ российского телефильма под названием "Sпарта". Соответствующую информацию сообщает ТАСС, ссылаясь на представителя продюсерской компании "Среда", подготовившей этот сериал.

Согласно озвученной информации, сделка была закрыта полторы недели назад. Также в пресс-службе фирмы сообщили о том, что уже состоялась премьера кибер-нуара в онлайн-кинотеатре.