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Опубликовано 13 февраля 2019, 17:35

Начался последний этап голосования за лауреатов на "Оскар"

Фото: &copy;&nbsp;Danny Moloshok/Invision/AP

Фото: © Danny Moloshok/Invision/AP

Церемония вручения наград будет проходить 24 февраля в театре Dolby в Лос-Анджелесе.

Представители Американской академии киноискусств приступили к последнему этапу голосования для того, чтобы определить лауреатов премии "Оскар". Их имена озвучены будут 24 февраля в рамках 91-й церемонии вручения награды.

В голосовании участвовать могут 7902 члена академии. Большая часть из них голосовать будет на специальном сайте. Другая часть должна будет заполнить и отослать по почте бумажные бюллетени. В этом году голосование по почте проводят в последний раз — в будущем его осуществлять будут только на сайте.

Последний срок подачи бюллетеней — 17:00 по времени тихоокеанского побережья 19 февраля (04:00 по московскому времени 20 февраля).

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Сергей Сурепин
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