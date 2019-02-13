Начался последний этап голосования за лауреатов на "Оскар"

Представители Американской академии киноискусств приступили к последнему этапу голосования для того, чтобы определить лауреатов премии "Оскар". Их имена озвучены будут 24 февраля в рамках 91-й церемонии вручения награды.

В голосовании участвовать могут 7902 члена академии. Большая часть из них голосовать будет на специальном сайте. Другая часть должна будет заполнить и отослать по почте бумажные бюллетени. В этом году голосование по почте проводят в последний раз — в будущем его осуществлять будут только на сайте.