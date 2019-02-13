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Опубликовано 13 февраля 2019, 17:20

Pornhub выпустил рэп-альбом ко Дню святого Валентина

Фото: &copy; Flickr/Marco

Фото: © Flickr/Marco

Помимо всего сервис уже по ежегодной традиции предоставляет бесплатный доступ к видео в честь праздника.

Сайт для взрослых Pornhub выпустил праздничный мини-альбом. Повод — День святого Валентина. Специальный альбом насчитывает шесть треков, в том числе от Tekashi 6ix9ine, Lil Xan, Asian Doll и других артистов.

Все композиции приурочены к 14 февраля. Артисты сочинили песни на одну тематику — секса, любви и отношений между людьми. Альбом доступен на Apple Music.

По традиции в честь Дня святого Валентина сайт откроет бесплатный доступ к премиум-аккаунтам на 24 часа.

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Сергей Сурепин
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