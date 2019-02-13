Pornhub выпустил рэп-альбом ко Дню святого Валентина
Фото: © Flickr/Marco
Помимо всего сервис уже по ежегодной традиции предоставляет бесплатный доступ к видео в честь праздника.
Сайт для взрослых Pornhub выпустил праздничный мини-альбом. Повод — День святого Валентина. Специальный альбом насчитывает шесть треков, в том числе от Tekashi 6ix9ine, Lil Xan, Asian Doll и других артистов.
Все композиции приурочены к 14 февраля. Артисты сочинили песни на одну тематику — секса, любви и отношений между людьми. Альбом доступен на Apple Music.
По традиции в честь Дня святого Валентина сайт откроет бесплатный доступ к премиум-аккаунтам на 24 часа.