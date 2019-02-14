В Госдуме прокомментировали возможные новые санкции США против России

Законопроект, вынесенный на обсуждение группой демократов и республиканцев, едва ли поддержат в Сенате США. Такое мнение высказал зампред Комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

— Это есть продолжение вот этой безумной [санкционной] кампании, которую ведут США... Конечно, я не уверен в том, что эти заявления будут поддержаны, — приводит слова парламентария РИА "Новости".

При этом Чепа выразил уверенность в том, что Вашингтон проводит санкционную политику в отношении стран, не намеренных подчиняться "правилам, которые выстраивают Соединённые Штаты Америки".