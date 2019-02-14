В Госдуме прокомментировали возможные новые санкции США против России
Фото: © Агентство городских новостей «Москва» / Любимов Андрей
Законопроект, вынесенный на обсуждение группой демократов и республиканцев, едва ли поддержат в Сенате США. Такое мнение высказал зампред Комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.
— Это есть продолжение вот этой безумной [санкционной] кампании, которую ведут США... Конечно, я не уверен в том, что эти заявления будут поддержаны, — приводит слова парламентария РИА "Новости".
При этом Чепа выразил уверенность в том, что Вашингтон проводит санкционную политику в отношении стран, не намеренных подчиняться "правилам, которые выстраивают Соединённые Штаты Америки".
Напомним, ранее группа сенаторов предложила ввести новые ограничительные меры в отношении России в связи с предполагаемым вмешательством в американские выборы и "агрессией на Украине".