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Регион
Опубликовано 14 февраля 2019, 12:39

Стало известно, где находится участница шоу "Холостяк", пропавшая 2 недели назад

О том, что девушка находится в медучреждении, сообщила в том числе одна из её подруг.

Фото: instagram/nastiamatro

Фото: instagram/nastiamatro

Модель, певица и участница 6-го сезона шоу "Холостяк" с Егором Кридом Роза Герц (настоящее имя Анастасия Матронина) не выходила на связь с 30 января. С тех пор как прилетела в аэропорт в Москве из Дубая. Друзья организовали её поиски в соцсетях и собирались писать заявление в полицию. Но тут, по их словам, девушка нашлась. Живой, но в больнице.

Фото: instagram/diana.anv

Фото: instagram/diana.anv

Многим показалось странным, что в течение двух недель девушка не отвечала на сообщения и никак не давала о себе знать. При этом даже родственникам не сообщили о том, что она попала в больницу.

Роза Герц. Фото: instagram/nastiamatro

Роза Герц. Фото: instagram/nastiamatro

Позже появилась информация, что на самом деле Роза проходит лечение в наркологической клинике, сообщает телеграм-канал "РШ". В которую попала после того, как устроила скандал в аэропорту.

Роза Герц. Фото: instagram/nastiamatro

Роза Герц. Фото: instagram/nastiamatro

Дорогие друзья, её нашли в наркологичке, где она сейчас и находится. Её никто не убивал и не угрожал, как выяснилось. Она порвала свой паспорт, хотела что-то от стюардесс, она просто наркоманка и эскортница

из поста в телеграм-канале "РШ"

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Алина Гостева
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