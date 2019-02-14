Стало известно, где находится участница шоу "Холостяк", пропавшая 2 недели назад

Модель, певица и участница 6-го сезона шоу "Холостяк" с Егором Кридом Роза Герц (настоящее имя Анастасия Матронина) не выходила на связь с 30 января. С тех пор как прилетела в аэропорт в Москве из Дубая. Друзья организовали её поиски в соцсетях и собирались писать заявление в полицию. Но тут, по их словам, девушка нашлась. Живой, но в больнице.

Многим показалось странным, что в течение двух недель девушка не отвечала на сообщения и никак не давала о себе знать. При этом даже родственникам не сообщили о том, что она попала в больницу.

Роза Герц. Фото: instagram/nastiamatro

Позже появилась информация, что на самом деле Роза проходит лечение в наркологической клинике, сообщает телеграм-канал "РШ". В которую попала после того, как устроила скандал в аэропорту.

Роза Герц. Фото: instagram/nastiamatro