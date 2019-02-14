КПРФ предложила штрафовать чиновников за оскорбление граждан
Фото: © Агентство городских новостей «Москва»/Киселев Сергей
По словам Сергея Казанкова, в законодательстве существует пробел, который коммунисты предлагают заполнить.
Депутаты от КПРФ намерены внести в Госдуму законопроект о штрафах для чиновников за оскорбление граждан. Об этом журналистам рассказал член думского комитета по финансовому рынку Сергей Казанков.
— День святого Валентина многие отмечают как праздник — день любви. И я бы тоже хотел поговорить о любви, — сказал он, уточнив, что всё же поговорить он хотел бы о нелюбви чиновников и депутатов к гражданам и о способах заставить функционеров полюбить свой народ или "хотя бы" уважать.
По словам Казанкова, в этом смысле в законодательстве есть пробел и коммунисты предлагают его исправить. Таким образом, в случае принятия инициативы за нелестные высказывания о людях в отношении чиновника или депутата могут быть предприняты такие меры, как наложение штрафа до 30 тысяч рублей или дисквалификация на период до трёх лет.
Подчёркивается, что нормы законопроекта распространяются только на должностных лиц.