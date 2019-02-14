КПРФ предложила штрафовать чиновников за оскорбление граждан

По словам Сергея Казанкова, в законодательстве существует пробел, который коммунисты предлагают заполнить.

Депутаты от КПРФ намерены внести в Госдуму законопроект о штрафах для чиновников за оскорбление граждан. Об этом журналистам рассказал член думского комитета по финансовому рынку Сергей Казанков.

— День святого Валентина многие отмечают как праздник — день любви. И я бы тоже хотел поговорить о любви, — сказал он, уточнив, что всё же поговорить он хотел бы о нелюбви чиновников и депутатов к гражданам и о способах заставить функционеров полюбить свой народ или "хотя бы" уважать.

По словам Казанкова, в этом смысле в законодательстве есть пробел и коммунисты предлагают его исправить. Таким образом, в случае принятия инициативы за нелестные высказывания о людях в отношении чиновника или депутата могут быть предприняты такие меры, как наложение штрафа до 30 тысяч рублей или дисквалификация на период до трёх лет.