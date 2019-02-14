В Кремле не знакомы с проектом о штрафах для чиновников за оскорбление граждан
Фото: © Агентство городских новостей «Москва»/Любимов Андрей
Ранее сообщалось, что в случае принятия инициативы за нелестные высказывания о людях должностных лиц могут начать штрафовать или даже дисквалифицировать на период до трёх лет.
В Кремле не знакомы с законопроектом депутатов КПРФ о штрафах для чиновников за оскорбление граждан. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
— И не очень понятно, что имеется в виду под неуважительными высказываниями в отношении избирателей, — добавил представитель Кремля. — Поэтому, не зная, о чём речь, неверно было бы комментировать.
Как ранее писал Лайф, депутаты из КПРФ решили научить чиновников уважать народ. Таким образом, в случае принятия инициативы за нелестные высказывания о людях в отношении должностных лиц могут быть предприняты такие меры, как наложение штрафа до 30 тысяч рублей или дисквалификация на период до трёх лет.