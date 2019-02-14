Футболист умер во время матча во Франции

По предварительной информации, у 15-летнего игрока остановилось сердце. Точную причину гибели парня назовут позже.

Футболист Мохамед Саван умер во время матча во Франции. Об этом сообщил клуб "Реймс", за юношеские команды которого выступал спортсмен.

— Бывший игрок наших юношеских команд Мохамед Саван умер вчера во время матча с друзьями. Мы потрясены этой трагедией, — говорится в сообщении.

⚫ Le SDR profondément sous le choc. Passé par les U14 et U15 du club avant de rejoindre cet été le Cormontreuil FC, Mohamed Savane s'est éteint hier, lors d'un match entre amis. Le SDR est tourné vers sa famille, ses proches et tout le football rémois, secoués par ce drame. ⚫ pic.twitter.com/Uxe2iggMXi — Stade de Reims (@StadeDeReims) 14 февраля 2019 г.

По данным местных СМИ, трагедия произошла в Реймсе в среду, 13 февраля. 15-летний Саван играл с друзьями в футбол, и ему стало плохо. Спустя некоторое время он скончался.