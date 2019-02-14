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Регион
Опубликовано 14 февраля 2019, 14:46

Футболист умер во время матча во Франции

Фото: &copy; Pixabay

Фото: © Pixabay

По предварительной информации, у 15-летнего игрока остановилось сердце. Точную причину гибели парня назовут позже.

Футболист Мохамед Саван умер во время матча во Франции. Об этом сообщил клуб "Реймс", за юношеские команды которого выступал спортсмен.

— Бывший игрок наших юношеских команд Мохамед Саван умер вчера во время матча с друзьями. Мы потрясены этой трагедией, — говорится в сообщении.

По данным местных СМИ, трагедия произошла в Реймсе в среду, 13 февраля. 15-летний Саван играл с друзьями в футбол, и ему стало плохо. Спустя некоторое время он скончался.

Этот случай стал ещё одним напоминанием о риске внезапной остановки сердца у спортсменов. Самые известные трагедии с футболистами на поле — в материале Life.ru.

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Артём Андреев
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