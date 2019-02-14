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Регион
Опубликовано 14 февраля 2019, 16:06

Путин предложил внести в УК отдельное наказание для криминальных авторитетов

Фото: &copy; Pixabay

Фото: © Pixabay

Законопроект предполагает тюремный срок от 8 до 15 лет за высшее положение в преступной иерархии.

Президент РФ Владимир Путин внёс в Государственную думу законопроект, в котором предлагается ввести уголовное наказание вплоть до 15 лет лишения свободы за "занятие высшего положения в преступной иерархии". Соответствующий документ опубликован в электронной базе данных нижней палаты.

Наряду с лишением свободы на срок от 8 до 15 лет законопроект предполагает штраф до 5 млн рублей или в размере заработной платы или иного дохода осуждённого за период до пяти лет "либо без такового и с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет".

В пояснительной записке к документу говорится, организованные преступные сообщества обычно совершают наиболее опасные и тяжкие преступления. При этом криминальные авторитеты, как правило, уходят от уголовной ответственности.

Сейчас в российском законодательстве не предусмотрено наказание за факт лидерства такого лица в преступной иерархии.

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Андрей Бражников
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