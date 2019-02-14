Съёмки фильма "Рыжая Соня" остановили. Виноват секс-скандал с Брайаном Сингером
Постер к фильму "Рыжая Соня"/ © Кинопоиск
Такое решение было связано с информацией о том, что режиссёра обвинили в домогательствах.
Студия Millennium Films приостановила работу над лентой под названием "Рыжая Соня". Причина — конфликт с режиссёром Брайаном Сингером. Об этом сообщает THR.
Дело в том, что постановщика обвиняют в сексуальных домогательствах в отношении несовершеннолетних мальчиков. Продюсеры ленты приняли решение не увольнять Сингера, после чего получили волну критики. Теперь же производство фильма приостановлено.
Напомним, ремейк "Сони" находится в работе несколько лет. Оригинальная лента вышла в 1985 году — в ней снимались Арнольд Шварценеггер и Бриджитт Нильсен.