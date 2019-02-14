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Опубликовано 14 февраля 2019, 13:12

Съёмки фильма "Рыжая Соня" остановили. Виноват секс-скандал с Брайаном Сингером

Постер к фильму&nbsp;"Рыжая Соня"/ &copy; Кинопоиск

Постер к фильму "Рыжая Соня"/ © Кинопоиск

Такое решение было связано с информацией о том, что режиссёра обвинили в домогательствах.

Студия Millennium Films приостановила работу над лентой под названием "Рыжая Соня". Причина — конфликт с режиссёром Брайаном Сингером. Об этом сообщает THR.

Дело в том, что постановщика обвиняют в сексуальных домогательствах в отношении несовершеннолетних мальчиков. Продюсеры ленты приняли решение не увольнять Сингера, после чего получили волну критики. Теперь же производство фильма приостановлено.

Напомним, ремейк "Сони" находится в работе несколько лет. Оригинальная лента вышла в 1985 году — в ней снимались Арнольд Шварценеггер и Бриджитт Нильсен.

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Сергей Сурепин
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