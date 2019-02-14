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Регион
Опубликовано 14 февраля 2019, 18:06

В Госдуме ответили экс-представителю НАТО на слова об "ударе в спину" Украины

Фото: &copy; Flickr/ Vladimir Varfolomeev

Фото: © Flickr/ Vladimir Varfolomeev

По мнению парламентария, офицер в запасе "просто не разбирается в том, что на самом деле произошло".

Депутат Госдумы Антон Морозов прокомментировал заявление экс-представителя НАТО в России Гарри Табаха, назвавшего воссоединение Крыма с РФ "ударом в спину" Украины. Он напомнил в беседе с Лайфом, что решение жителей полуострова и раньше пытались "увязать с Будапештским меморандумом".

— На самом деле, никакой связи здесь нет, поскольку граждане Крыма объявили о своей независимости на основе всенародного референдума, что предусмотрено международным правом, уставом ООН, право нации на самоопределение. И только после того, как они провозгласили независимость, они приняли решение о вхождении в состав РФ, — объяснил Морозов.

По словам депутата, Россия просто приняла решение согласиться и принять в свой состав Республику Крым и Севастополь. Он также объяснил, что в Будапештском меморандуме речь идёт совсем о другом. Морозов напомнил, что документом гарантируется безопасность Украины от внешнего нападения после ликвидации ядерного оружия. А в случае с Крымом никакого нападения не было, а состоялся референдум.

— Поэтому тут совершенно неверная интерпретация фактов, и человек просто не разбирается в том, что на самом деле произошло, — заключил собеседник Лайфа.

Ранее Гарри Табах заявил, что воссоединение Крыма с РФ в результате прошедшего референдума якобы противоречит Будапештскому меморандуму. Отставной капитан первого ранга американских ВМС обвинил Москву в "ударе в спину" Украины.

Напомним, Крым вошёл в состав России в результате проведённого в регионе референдума в марте 2014 года. Тогда более 96% жителей республики и более 95% жителей Севастополя высказались за воссоединение с РФ.

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Ольга Годуненко
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