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Опубликовано 14 февраля 2019, 16:22

Полнометражный фильм "Во все тяжкие" выйдет на Netflix

Фото: &copy; Kinopoisk/Во все тяжкие

Фото: © Kinopoisk/Во все тяжкие

В настоящий момент неизвестно, появится ли в ленте Брайан Крэнстон, который сыграл главного героя в одноимённом сериале.

Мировая премьера полнометражного фильма "Во все тяжкие" пройдёт на Netflix. После этого ленту покажут в рамках кабельной сети АМС. Об этом сообщает Variety.

Выбранная стратегия противоположна той, что ранее использовали при выходе одноимённого сериала десять лет назад. Тогда новые серии сначала крутили по АМС, а уже после они были доступны на стриминговой платформе.

Напомним, съёмки фильма начались в ноябре 2018 года. В настоящий момент работа подходит к концу, но авторы проекта не раскрывают подробности сюжета будущей ленты. Также пока неизвестна дата премьеры фильма "Во все тяжкие".

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Сергей Сурепин
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