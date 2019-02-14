Полнометражный фильм "Во все тяжкие" выйдет на Netflix
Фото: © Kinopoisk/Во все тяжкие
В настоящий момент неизвестно, появится ли в ленте Брайан Крэнстон, который сыграл главного героя в одноимённом сериале.
Мировая премьера полнометражного фильма "Во все тяжкие" пройдёт на Netflix. После этого ленту покажут в рамках кабельной сети АМС. Об этом сообщает Variety.
Выбранная стратегия противоположна той, что ранее использовали при выходе одноимённого сериала десять лет назад. Тогда новые серии сначала крутили по АМС, а уже после они были доступны на стриминговой платформе.
Напомним, съёмки фильма начались в ноябре 2018 года. В настоящий момент работа подходит к концу, но авторы проекта не раскрывают подробности сюжета будущей ленты. Также пока неизвестна дата премьеры фильма "Во все тяжкие".