Фильма про Джокера с Джаредом Лето не будет

Причины закрытия соответствующего проекта в настоящий момент не разглашаются представителями студии.

Студия Warner Bros. прекратила работу над фильмом про Джокера, главную роль в котором должен был сыграть Джаред Лето. Эта лента должна была стать спин-оффом "Отряда самоубийц". Об этом сообщает Forbes.

Причины закрытия проекта неизвестны. Предполагается, что продюсеры решили придать другой вектор развития франшизе. Кроме того, одной из причин могла стать неоднозначная реакция со стороны фанатов на Джокера в исполнении Лето — многим зрителям такое прочтение его образа не пришлось по душе.