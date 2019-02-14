Ко Дню влюблённых. Учёные нашли в Африке динозавра с "хвостом-сердцем"

Представитель американского Национального научного фонда отметила, что необычный хвост титанозавра — своеобразный подарок к 14 февраля.

На юге Танзании палеонтологи обнаружили скелет крайне необычного титанозавра, сообщает журнал PLoS ONE.

Как отмечается, хвост этого динозавра был из похожих по форме на сердце позвонков.

— Это открытие помогло нам понять, как выглядела фауна Африки во время одной из эпох "великих перемен", — пояснила представитель Национального научного фонда США Джуди Ског.

По её словам, теперь учёные лучше понимают географию континента тех времён.

Another new dinosaur for 2019 already? Pleased to be able to show my #paleoart of the new Tanzanian sauropod Mnyamawamtuka moyowamkia, named today by Eric Gorscak and Patrick O’Connor. The paper is available here (and is open access): https://t.co/pUR935gMKY pic.twitter.com/X7S0w7GzCw — Mark Witton (@MarkWitton) 13 февраля 2019 г.

Титанозавра назвали Mnyamawamtuka moyowamkia (Мнямавамтука мойовамкиа). На языке суахили это означает "животное реки Мтука с хвостом в форме сердца". Скелет динозавра был найден в русле этой реки.