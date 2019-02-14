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Регион
Опубликовано 14 февраля 2019, 20:53

Ко Дню влюблённых. Учёные нашли в Африке динозавра с "хвостом-сердцем"

Фото: &copy; Twitter/MarkWitton

Фото: © Twitter/MarkWitton

Представитель американского Национального научного фонда отметила, что необычный хвост титанозавра — своеобразный подарок к 14 февраля.

На юге Танзании палеонтологи обнаружили скелет крайне необычного титанозавра, сообщает журнал PLoS ONE.

Как отмечается, хвост этого динозавра был из похожих по форме на сердце позвонков.

— Это открытие помогло нам понять, как выглядела фауна Африки во время одной из эпох "великих перемен", — пояснила представитель Национального научного фонда США Джуди Ског.

По её словам, теперь учёные лучше понимают географию континента тех времён.

Титанозавра назвали Mnyamawamtuka moyowamkia (Мнямавамтука мойовамкиа). На языке суахили это означает "животное реки Мтука с хвостом в форме сердца". Скелет динозавра был найден в русле этой реки.

Ранее Лайф сообщал, что в аргентинской провинции Неукен учёные обнаружили кости динозавров, вид которых остаётся неизвестным для науки.

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Эмила Сидорова
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