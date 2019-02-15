Это будет 100-летие чемпионата мира по футболу. Первая игра состоялась век назад в Уругвае.

Аргентина, Чили, Парагвай и Уругвай будут претендовать на право проведения чемпионата мира по футболу в 2030 году. Об этом в своём твиттер-аккаунте сообщил президент Чили Себастьян Пиньера.

— Президенты через четыре соответствующие футбольные ассоциации решили высказать FIFA общую позицию по празднованию столетия первого чемпионата мира, который прошёл в Уругвае в 1930 году, — написал чилийский лидер.

Argentina, Chile, Paraguay and Uruguay announce joint World Cup 2030 bid https://t.co/oUibFyrkgJ pic.twitter.com/hiCtIg31Ln — Cleansheet (@Cleansheet) 14 февраля 2019 г.

Как отмечает Goal.com, о своём желании стать хозяевами мирового первенства по футболу в 2030 году уже сообщали Марокко, Испания, Португалия и Греция, Болгария, Сербия и Румыния.