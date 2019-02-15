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Регион
Опубликовано 15 февраля 2019, 17:15

Словенский депутат украл сэндвич ради благого дела, но его попросили в отставку

Фото: &copy;&nbsp;Flickr/Taz

Фото: © Flickr/Taz

Крайчич собирался оплатить еду, но трое сотрудников магазина были заняты беседами между собой и несколько минут не обращали внимание на клиента.

Депутат Национального собрания Республики Словения Дарий Крайчич ушёл в отставку после того, как рассказал своим коллегам, что не заплатил за свой сэндвич в магазине в Любляне.

Оказалось, что 54-летний депутат зашёл в магазин за сэндвичем в перерыве парламентского обсуждения систем безопасности в стране. Ему пришлось стоять несколько минут у пустой кассы, потому что продавцы занимались своими делами. Тогда парламентарий решил провести эксперимент и вынес сэндвич из магазина так, чтобы специально попасть под камеры, но ему никто не преградил дорогу.

Вернувшись в парламент, Крайчич рассказал всем присутствующим о своём опыте, чтобы показать неэффективность систем безопасности. Однако глава левоцентристской партии, в которой состоит депутат, назвал поведение своего сторонника неприемлемым.

— Я допустил ошибку... Я бы не стал делать это снова, если бы мог вернуться в прошлое, — высказался Дарий Крайчич Euronews, добавив, что он установил для себя очень высокие стандарты честности и сам принял решение подать в отставку, а также в тот же день вернулся в магазин, чтобы заплатить за сэндвич.

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Иван Комогорцев
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