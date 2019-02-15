Словенский депутат украл сэндвич ради благого дела, но его попросили в отставку

Крайчич собирался оплатить еду, но трое сотрудников магазина были заняты беседами между собой и несколько минут не обращали внимание на клиента.

Депутат Национального собрания Республики Словения Дарий Крайчич ушёл в отставку после того, как рассказал своим коллегам, что не заплатил за свой сэндвич в магазине в Любляне.

Оказалось, что 54-летний депутат зашёл в магазин за сэндвичем в перерыве парламентского обсуждения систем безопасности в стране. Ему пришлось стоять несколько минут у пустой кассы, потому что продавцы занимались своими делами. Тогда парламентарий решил провести эксперимент и вынес сэндвич из магазина так, чтобы специально попасть под камеры, но ему никто не преградил дорогу.

Вернувшись в парламент, Крайчич рассказал всем присутствующим о своём опыте, чтобы показать неэффективность систем безопасности. Однако глава левоцентристской партии, в которой состоит депутат, назвал поведение своего сторонника неприемлемым.