Неудобно получилось. Украинец застрял рукой в унитазе

Что сподвигло его засунуть туда руку — не сообщается. Спасатели провели необходимые манипуляции и вызволили пострадавшего.

Специалисты службы спасения Киева помогли мужчине, который застрял рукой в унитазе. Об этом сообщается на сайте службы.

Как уточняется, в 5 утра специалистам поступил звонок с просьбой о помощи человеку, чья рука застряла в унитазе. Зачем мужчина засунул в него руку — не уточняется.

— И такое бывает, — отметили спасатели.