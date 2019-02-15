Неудобно получилось. Украинец застрял рукой в унитазе
Что сподвигло его засунуть туда руку — не сообщается. Спасатели провели необходимые манипуляции и вызволили пострадавшего.
Специалисты службы спасения Киева помогли мужчине, который застрял рукой в унитазе. Об этом сообщается на сайте службы.
Как уточняется, в 5 утра специалистам поступил звонок с просьбой о помощи человеку, чья рука застряла в унитазе. Зачем мужчина засунул в него руку — не уточняется.
— И такое бывает, — отметили спасатели.
Фото, сделанное на месте событий, размещено в аккаунте Киевской службы спасения в соцсети "Фейсбук".
Отметим, что это далеко не первый подобный случай. Лайф писал, что американка застряла рукой в унитазе при попытке прочистить засор. То же самое произошло с жителями Китая, которые пытались спасти из унитаза свои телефоны.