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Регион
Опубликовано 15 февраля 2019, 14:18

Неудобно получилось. Украинец застрял рукой в унитазе

Фото: &copy; Facebook/KARS.Kyiv

Фото: © Facebook/KARS.Kyiv

Что сподвигло его засунуть туда руку — не сообщается. Спасатели провели необходимые манипуляции и вызволили пострадавшего.

Специалисты службы спасения Киева помогли мужчине, который застрял рукой в унитазе. Об этом сообщается на сайте службы.

Как уточняется, в 5 утра специалистам поступил звонок с просьбой о помощи человеку, чья рука застряла в унитазе. Зачем мужчина засунул в него руку — не уточняется.

— И такое бывает, — отметили спасатели.

Фото: © Facebook/KARS.Kyiv

Фото: © Facebook/KARS.Kyiv

Фото, сделанное на месте событий, размещено в аккаунте Киевской службы спасения в соцсети "Фейсбук".

Отметим, что это далеко не первый подобный случай. Лайф писал, что американка застряла рукой в унитазе при попытке прочистить засор. То же самое произошло с жителями Китая, которые пытались спасти из унитаза свои телефоны.

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Эмила Сидорова
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