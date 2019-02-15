Трамп заявил, что Абэ выдвинул его на Нобелевскую премию мира

— Премьер-министр Японии Абэ передал мне копию изумительного письма, которое он направил лицам, присуждающим то, что называют Нобелевской премией. Он сказал, что выдвинул меня от лица Японии: "Я прошу их присудить вам Нобелевскую премию мира". Я поблагодарил его — многие другие люди думают так же, а я, возможно, никогда её не получу, но это ничего. Они присудили её Обаме, он даже не знал, за что получил её, — заявил Трамп.