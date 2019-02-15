Трамп заявил, что Абэ выдвинул его на Нобелевскую премию мира
Американский лидер считает своей заслугой налаживание отношений с Северной Кореей и лично с Ким Чен Ыном.
Президент США Дональд Трамп на пресс-конференции в Розовом саду Белого дома сообщил, что премьер-министр Японии Синдзо Абэ какое-то время назад выдвинул его кандидатуру на соискание Нобелевской премии мира.
— Премьер-министр Японии Абэ передал мне копию изумительного письма, которое он направил лицам, присуждающим то, что называют Нобелевской премией. Он сказал, что выдвинул меня от лица Японии: "Я прошу их присудить вам Нобелевскую премию мира". Я поблагодарил его — многие другие люди думают так же, а я, возможно, никогда её не получу, но это ничего. Они присудили её Обаме, он даже не знал, за что получил её, — заявил Трамп.
"They gave it to Obama - he didn't even know what he got it for."— Sky News (@SkyNews) 15 февраля 2019 г.
President Trump says Japan's Shinzo Abe nominated him for a Nobel Peace Prize.
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Напомним, ранее президента Соединённых Штатов Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира выдвинули депутаты от норвежской Партии прогресса. Советник Трампа по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что американский лидер будет достоин премии в случае, если его администрации удастся достичь полной денуклеаризации Корейского полуострова.