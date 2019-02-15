Умер бывший вице-спикер Госдумы Михаил Юрьев

Россияне знали его не только как чиновника и бизнесмена, но и как ведущего аналитических программ на радио.

Бывший заместитель председателя Государственной думы, предприниматель и радиоведущий Михаил Юрьев скончался в возрасте 59 лет. Об этом сообщил телеграм-канал радио "Комсомольская правда".

Известно, что последний год жизни Юрьев боролся с онкологическим заболеванием.

Бизнесмен и политический деятель был сыном писателя-фантаста Зиновия Юрьева. В 1990 году возглавил производственное объединение "Интерпром". В середине 90-х занимал пост вице-спикера Госдумы.