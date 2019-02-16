Американские журналисты посоветовали играть в Metro: Exodus с русской озвучкой

Она кажется им качественнее английской. Кроме того, с ней игра становится атмосфернее.

Журналисты американского издания PC Gamer посоветовали англоязычным геймерам выбрать русскую озвучку в Metro: Exodus.

Англоязычная аудитория оказалась недовольна озвучкой на их языке. По их мнению, голоса звучат апатично и не передают ни эмоций героев, ни атмосферу игры.

Озвучка на русском, наоборот, дополняет игру. По мнению журналиста Джеймса Дэвенпорта, так голоса звучат гораздо лучше. С ними сцены становятся атмосфернее.

В этой же статье указано, как можно поменять озвучку. В настройках также есть японский, французский, немецкий, итальянский и испанский языки. По мнению журналистов, именно с русским языком игра становится максимально атмосферной.

PC Gamer — не единственное издание, раскритиковавшее англоязычную озвучку. Также включить русские голоса посоветовало Rock Paper Shotgun.