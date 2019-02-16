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Регион
Опубликовано 16 февраля 2019, 15:55

В Албании протестующие атаковали резиденцию премьер-министра — видео

Президент страны Илир Мета обратился к сторонам с призывом проявить сдержанность.

В Тиране сторонники албанской оппозиции прорвали полицейский кордон и попытались прорваться в здание, в котором расположен офис премьер-министра страны Эди Рамы. Об этом сообщает агентство Reuters.

Как отмечается, сотрудник сил безопасности призвал протестующих к спокойствию. Правоохранителям пришлось применить слезоточивый газ, так как сторонники оппозиции стали ломать двери здания металлическими прутьями.

Как уточняет Albanian Daily News, в ходе акции протеста ранения получили шесть протестующих и два сотрудника полиции. Пострадавшие правоохранители были госпитализированы.

Из-за применения слезоточивого газа у многих возникли сложности с дыханием и стали слезиться глаза.

Президент Албании Илир Мета отметил, что граждане могут свободно протестовать, но не должны забывать про уважение государственных институтов.

Напомним, в конце декабря 2018 года премьера Албании Эди Раму закидали яйцами в парламенте страны.

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Эмила Сидорова
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