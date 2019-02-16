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Опубликовано 16 февраля 2019, 18:14

Леди Гага набила татуировку с ошибкой и списала оплошность на алкоголь

Фото: &copy; instagram@ladygaga

Фото: © instagram@ladygaga

Оказалось, вместо пяти положенных линий нотного стана на руке певицы было только четыре.

Американская актриса и певица Леди Гага сделала новую татуировку. Правда, с ошибкой. Певица списала оплошность, которая вышла, на алкогольное опьянение. Об этом она рассказала в своём Instagram.

14 февраля Гага похвасталась новой тату. На фото было изображено имя певицы, записанное на нотном стане четырьмя нотами: "соль"-"ля"-"соль"-"ля", которые в английской версии обозначаются как G-A-G-A. Правда, вместо пяти положенных линий нотного стана на руке певицы появилось только четыре.

Один из поклонников Гаги указал на оплошность. Певица тут же отреагировала, в течение часа исправила тату и опубликовала новую версию рисунка. Также Гага заявила, что музыкальный кризис был предотвращён. По словам певицы, пятую линию нотного стана забыли набить из-за большого количества текилы.

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Сергей Сурепин
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