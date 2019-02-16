Леди Гага набила татуировку с ошибкой и списала оплошность на алкоголь

Оказалось, вместо пяти положенных линий нотного стана на руке певицы было только четыре.

Американская актриса и певица Леди Гага сделала новую татуировку. Правда, с ошибкой. Певица списала оплошность, которая вышла, на алкогольное опьянение. Об этом она рассказала в своём Instagram.

14 февраля Гага похвасталась новой тату. На фото было изображено имя певицы, записанное на нотном стане четырьмя нотами: "соль"-"ля"-"соль"-"ля", которые в английской версии обозначаются как G-A-G-A. Правда, вместо пяти положенных линий нотного стана на руке певицы появилось только четыре.