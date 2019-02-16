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Опубликовано 16 февраля 2019, 19:57

Отец Децла ответил комментирующим его посты "мелким ничтожествам"

Фото: &copy; L!FE/Кирилл Зыков

Фото: © L!FE/Кирилл Зыков

Александр Толмацкий негативно отреагировал на поведение пользователей, которые оставляют злобные комментарии.

Отец рэпера Децла (Кирилла Толмацкого) Александр Толмацкий ответил на негативные комментарии, которые начали появляться после смерти его сына. Публикацию на эту тему он сделал на своей странице в Instagram.

Александр Толмацкий назвал хейтеров мелкими ничтожествами, которые пишут гадости с фейковых аккаунтов в социальных сетях. Помимо всего прочего он пожелал им не задохнуться в собственной желчи.

Ранее мать Децла назвала возможную причину смерти рэпера. Децл умер 4 февраля. Похороны прошли 6 февраля.

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Сергей Сурепин
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